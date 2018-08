"Música não é fogo de artifício", disse Salvador Sobral, mas é muito disto que vai viver a Eurovisão

Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 07 Maio 2018 às 20:53 Facebook

Quando venceu o Festival Eurovisão da Canção, Salvador Sobral defendeu que "a música não é fogo-de-artifício, é sentimento". Um ano depois, quando o seu país se estreia na organização do evento, este é um dos efeitos que mais vai sobressair na primeira semifinal do certame musical.

Jogos de luzes, acústica, efeitos especiais. E música. É (também) disto que se vai fazer a primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção, que acontece esta terça-feira à noite na Altice Arena, em Lisboa. Tal ficou constatado no ensaio geral a que os órgãos de comunicação social assistiram esta tarde na maior sala de espetáculos do país.

O fogo-de-artifício vai poder ser visto, por exemplo, nas atuações de Israel, Grécia e Finlândia. Curioso, ou não, é o facto de Salvador Sobral ter alertado, há um ano, no seu discurso de vitória, em Kiev, na Ucrânia, que "a música não é fogo-de-artifício, é sentimento".

O festival que a partir deste dia 8 será feito de Portugal para o mundo será pouco festivaleiro, é certo, mas efeitos especiais não vão faltar. Destaque para a representante da Estónia, Elina Nechayeva, cujo longo vestido recebe impressionantes projeções de imagens que enfatizam a mensagem que estoniana quer passar com o tema "La Forza".

Cláudia Pascoal e Isaura não são as únicas com sangue português

Nesta primeira semifinal, a dupla lusa apresenta "O Jardim" ao mundo, tendo já presença garantida na final do concurso, a 12 de maio. Mas não são, no entanto, as únicas com sangue português a subir ao palco da Altice Arena, em Lisboa.

Também Ricardo Soler pisa esta sala de espetáculos. O cantor integra o coro que acompanha o austríaco Cesár Sampson na interpretação do tema "Nobody But You". Um detalhe que é capaz de passar despercebido aos espectadores que assistirem à Eurovisão através da emissão feita pelos diversos canais da RTP, já que a realização centra, naturalmente, a câmara no concorrente.

De lembrar que o concurso é conduzido por Daniela Ruah, Catarina Furtado, Sílvia Alberto e Filomena Cautela. A apresentadora do "5 para a Meia-Noite" terá a responsabilidade de ser a anfitriã do "green room", onde estarão os participantes e respetivas delegações.

São estes, por ordem de atuação, os países que pisam a Altice Arena esta noite:

AZERBEIJÃO: "X My Heart" por Aisel

ISLÂNDIA: "Our Choice" por Ari Ólafsson

ALBÂNIA: "Mall" por Eugent Bushpepa

BÉLGICA: "A Matter Of Time" por Sennek

REPÚBLICA CHECA: "Lie To Me" por Mikolas Josef

LITUÂNIA: "When We"re Old" por Ieva Zasimauskaite

ISRAEL: "Toy" por Netta Barzilai

BIELORRÚSSIA: "Forever" por Alekseev

ESTÓNIA: "La Forza" por Elina Nechayeva

BULGÁRIA: "Bones" por Equinox

MACEDÓNIA: "Lost and Found" por Eye Cue

CROÁCIA: "Crazy" por Franka

ÁUSTRIA: "Nobody but you" por Cesár Sampson

GRÉCIA: "Oniro Mou" por Yianna Terzi

FINLÂNDIA: "Monsters" por Saara Aalto

ARMÉNIA: "Qami" por Sevak Khanagyan

SUÍÇA: "Stones" por ZiBBZ

IRLANDA: "Together" por Ryan O"Shaughnessy

CHIPRE: "Fuego" por Eleni Foureira

Além de Portugal com "O Jardim" de Cláudia Pascoal, também Espanha com "Tu Canción" de Alfred García & Amaia Romero e França com "Mercy" de Madame Monsieur atuam, estando igualmente apuradas para a final.