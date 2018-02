"Não existem mulheres fracas e burras", diz Shonda Rhimes

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:42 Facebook

Twitter

A criadora de sucessos televisivos como "Anatomia de Grey", "Scandal" ou How to Get Away with Murder" manifestou o seu desagrado com a expressão "personagens femininas fortes" quando se referem às suas histórias.

"Uma mulher forte e inteligente é apenas uma mulher", escreveu Shonda Rhimes no Twitter. A autora de "Anatomia de Grey", "Scandal" ou "How to Get Away with Murder", conhecida por escrever histórias protagonizadas por mulheres, não quer ouvir falar mais em "personagens femininas fortes".

O recado foi para a "indústria do entretenimento". "Chegou o momento de parar de usar frases como 'mulheres fortes e inteligentes' ou 'protagonistas femininas fortes'. Não existem mulheres fracas e burras. Uma mulher forte e inteligente é apenas uma mulher", explicou. "Além disso, as mulheres não são uma tendência da televisão - nós somos metade do planeta", concluiu.

Recorde-se que "Anatomia de Grey" é protagonizada por Ellen Pompeo, "Scandall" por Kerry Washington e "How to Get Away with Murder" por Viola Davis. O canal ABC revelou, esta sexta-feira, as primeiras imagens da série "Station 19", spin-off de "Anatomia de Grey" focado num quartel de bombeiros.

A produtora e argumentista vai assinar um contrato milionário de quatro anos com a Netflix e consigo leva a sua produtora, a Shondaland. Ainda assim, aquelas suas três principais séries vão continuar a ser exibidas nos Estados Unidos pela ABC, estação com a qual trabalha há mais de uma década e para a qual ainda vai produzir novos conteúdos.