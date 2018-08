Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 09 Maio 2018 às 17:55 Facebook

Na conferência de imprensa que se seguiu ao ensaio, esta quarta-feira à tarde, da segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção, Jon Ola Sand, supervisor executivo da Eurovisão em nome da EBU, elogiou a organização do certame.

"Não me recordo de uma semifinal tão forte desde que faço a Eurovisão". O elogio partiu de Jon Ola Sand, supervisor executivo da Eurovisão em nome da EBU, e foi feito esta quarta-feira à tarde, um dia depois da realização da primeira semifinal do festival.

Na conferência de imprensa que a RTP e a EBU deram em conjunto, na Altice Arena, em Lisboa, o responsável norueguês garantiu que havido uma boa cooperação entre as duas empresas e que "o que vimos na primeira semifinal foi o resultado dessa cooperação desde o primeiro dia". "Foi um espetáculo memorável em termos de qualidade musical", referiu Jon Ola Sand.

O produtor sueco do ESC Christer Björkman acrescentou que o maior desafio tem sido engrandecer as atuações sem recurso a LED. "Isto significa que todos os países tiveram de de pensar duas vezes. Foram todos muito imaginativos e talentosos e colaboraram uns com os outros para se definir o que acontece em palco, para que cada música tenha a sua própria identidade".

A própria RTP, na pessoa de Carla Bugalho, está satisfeita com o resultado, mesmo que este tenha sido alcançado com "poucos recursos". "Fizemos um grande espetáculo [a primeira semifinal] e vamos ter outros dois grandes espetáculos [a segunda eliminatória e a final], reforçou a produtora executiva adjunta do ESC Lisbon 2018.