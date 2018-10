Carolina Morais Hoje às 09:33 Facebook

Naomi Watts vai assumir o principal papel da prequela de "A Guerra dos Tronos", que está a ser trabalhada pela HBO. A sua personagem será "uma 'socialite' carismática que esconde um segredo obscuro".

Ainda faltam meses para a estreia da última temporada de "A Guerra dos Tronos", mas, no entretanto, é a sua prequela que está a dar que falar. A imprensa norte-americana acaba de descobrir que a protagonista da futura série da HBO será nada mais, nada menos que Naomi Watts.

Sabe-se, para já, que a sua personagem será "uma 'socialite' carismática que esconde um segredo obscuro". Sobre a trama em si, sabe-se que terá lugar mil anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos" e que irá explorar as origens dos aterrorizantes White Walkers e de vários outros mistérios de Westeros.

A prequela da premiada série estará nas mãos da produtora e argumentista Jane Goldman e contará, uma vez mais, com a colaboração de George R. R. Martin, autor da série literária "As Crónicas de Gelo e Fogo". Trata-se de apenas um dos cinco projetos relacionados com a série original que a HBO tem em andamento.

A estreia da prequela protagonizada por Naomi Watts - duas vezes nomeada para um Óscar e detentora de vários outros prémios - só acontecerá ao fim de pelo menos um ano após o desfecho de "A Guerra dos Tronos". A oitava e derradeira temporada vai para o ar no verão de 2019.