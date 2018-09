Netflix anuncia a terceira temporada da série "Por 13 razões"

07 Junho 2018 às 12:35 Facebook

A série "Por 13 razões", uma das histórias mais famosas da Netflix, vai ter uma terceira temporada. A boa-nova foi divulgada quarta-feira pelo serviço de streaming.

O drama criado por Brian Yorkey vai continuar a dar que falar, uma vez que a plataforma online anunciou que a série vai ter uma terceira temporada. A estreia acontecerá em 2019.

A história inspirada no livro com o mesmo nome, de Jay Asher, começou a gerar polémica depois da primeira época ter sido disponibilizada pela Netflix, no dia 31 de março do ano passado, devido às cenas detalhadas de violação e de suicídio.

Lembre-se que para responder às críticas do público, o serviço de streaming emite, no início de cada episódio, um aviso sobre o conteúdo da trama.

A Parents Television Council, uma organização de pais norte-americanos, chegou mesmo a lançar um alerta para a influência negativa que a história de Hannah Baker pode ter nos jovens.

A emissão da obra televisiva, com produção executiva de Selena Gomez, acabou mesmo por ser proibida na Nova Zelândia, por ser considerada pelo departamento responsável pela classificação de filmes e séries nada apropriada para jovens com menos de 18 anos.