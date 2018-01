Ana Filipe Silveira Hoje às 00:50 Facebook

A Netflix divulgou um vídeo com os bastidores de "Bright". Este filme original da plataforma de "streaming" já está disponível e conta com Will Smith, Joel Edgerton, Lucy Fry e David Ayer no elenco.

"É ação moderna, mas com orcs e fadas", diz Will Smith sobre "Bright", filme original da Netflix, já disponível na plataforma de "streaming". O norte-americano é um dos atores que fala, num vídeo disponibilizado pelo serviço de TV por internet, dos desafios e emoções que sentiu no decorrer das filmagens.

"Bright" é um thriller de ação realizado por David Ayer em torno de dois polícias com passados bem distintos. Ward, um humano (Will Smith), e Jakoby, um orc (Joel Edgerton) lutam constantemente por causa das suas diferenças pessoais, mas têm que trabalhar juntos para proteger uma relíquia que se pensava esquecida e que não pode cair nas mãos erradas.

"É uma bela fusão, uma colisão de mundos", explica Will Smith, que divide o ecrã ainda com Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramirez e Ike Barinholtz. David Ayer, Eric Newman e Bryan Unkeless assinam a produção.