Netflix produz série que se desenrola numa sala de interrogatório da polícia

Chama-se "Criminal" e a sua ação será passada, unicamente, numa sala de interrogatório da polícia. Trata-se de uma das próximas apostas da plataforma de "streaming".

A nova produção, filmada no centro de produção da Netflix, na Ciudad de la Tele, em Madrid, Espanha, será composta por 12 episódios e diferencia-se pelo facto de a ação não sair de uma sala de interrogatório.

Com George Kay ("Killing Eve" e "The Hour") e Jim Field Smith ("Endeavour" e "The Wrong Mans") como showrunners, será passada em França, Espanha, Alemanha e Reino Unido.

"Os episódios estarão na língua local e serão escritos e realizados por talentos dos países onde vão ser filmados", diz a Netflix em comunicado, acrescentando que cada capítulo terá 45 minutos e "existirão três episódios por país".