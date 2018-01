Netflix sofre prejuízo de 32 milhões de euros após escândalo de Kevin Spacey

Hoje às 10:33 Facebook

Numa altura em que o ator Kevin Spacey está a ser investigado pela polícia na sequência de acusações de assédio e abuso sexual, a plataforma de "streaming" Netflix sofre um grande impacto financeiro.

De acordo com o mais recente relatório fiscal da Netflix, relativo ao quarto trimestre do último ano (2017), os lucros da plataforma de "streaming" tiveram uma queda de 39 milhões de dólares, cerca de 32 milhões de euros.

O prejuízo, segundo o site Deadline, deve-se às produções afetadas pela polémica de que Kevin Spacey foi alvo. Recorde-se que o ator foi acusado de ter comportamentos sexuais inapropriados, desde assédio a violação.

Como resultado, Spacey foi afastado da produção "House of Cards", onde desempenhava o papel de Frank Underwood, o protagonista da série. Já o filme "Gore", em que o ator ia retratar a vida de Gore Vidal, acabou por ser cancelado.

David Wells, diretor financeiro da plataforma, afirmou que estas quedas de lucro fazem parte do mundo da produção de conteúdos. "Nós só não tínhamos tido ainda uma crise desta magnitude, e relacionada com a questão do assédio sexual."