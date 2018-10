Netflix vai entrar no universo de Nárnia

Carolina Morais Hoje às 09:50 Facebook

A Netflix anunciou que vai apostar em "múltiplas produções" inspiradas na famosa série literária "As Crónicas de Nárnia".

Alerta, fãs de fantasia: o leão, a bruxa e o guarda-roupa estão de volta. A Netflix anunciou na quarta-feira que vai produzir vários filmes e séries inspirados nos sete livros da popular série literária "As Crónicas de Nárnia", de C. S. Lewis.

"É maravilhoso perceber que pessoas de todo o lado desejam ver mais de Nárnia e que os avanços na tecnologia de produção e distribuição nos possibilitam dar vida a aventuras 'narnianas' em todo o mundo", começou por enaltecer Douglas Gresham, enteado do autor C.S. Lewis, num comunicado. "A Netflix parece ser o melhor meio para atingir este fim."

A plataforma de "streaming" assinou uma parceria com a The C.S. Lewis Company, que prevê o desenvolvimento de "múltiplos projetos". Ainda não se sabe, porém, o número de conteúdos a produzir ou o formato dos mesmos.

"As histórias encantadoras de C. S. Lewis em 'As Crónicas de Nárnia' influenciaram várias gerações de leitores em todo o mundo. Muitas famílias se apaixonaram por personagens como Aslan [o leão] e pelo universo inteiro de Nárnia. Estamos muito entusiasmados por ser a casa deles nos próximos anos", explicou Ted Sarandos, CCO da Netflix.

Com mais de 100 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, "As Crónicas de Nárnia" foi adaptado ao cinema na década passada (entre 2005 e 2010), pelas mãos da Disney, resultando em três filmes de grande sucesso: "O Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa", "Príncipe Caspian" e "A Viagem do Peregrino da Alvorada".