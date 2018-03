Netflix vai produzir série documental sobre o Mundial de Fórmula 1

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:14 Facebook

A Fórmula 1 e a Netflix assinaram um acordo para a realização de uma série documental sobre os bastidores da competição automóvel mais famosa do mundo. A série será gravada ao longo do Mundial de 2018 e exibida em 2019.

O anúncio foi feito sábado e certamente terá deixado em êxtase os fãs do desporto automóvel. No início de 2019, a Netflix vai disponibilizar uma série documental de dez episódios sobre a edição de 2018 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, que começou este domingo.

Num comunicado divulgado no site oficial da Fórmula 1, pode ler-se que a "série original Netflix será a primeira a realmente imergir o público dentro dos cockpits, do paddock e das vidas dos principais protagonistas da Fórmula 1. A série terá acesso exclusivo aos pilotos mais rápidos do mundo, diretores de equipa e proprietários, bem como aos responsáveis pela gestão da Fórmula 1."

A Fórmula 1 mudou de dono no início de 2017 e é agora detida pelo grupo de telecomunicações Liberty Media, que tem o objetivo de aproximar o fenómeno dos amantes do desporto automóvel. "A Fórmula 1 é um desporto global que estamos a reposicionar de uma empresa de automobilismo para uma marca de media e entretenimento", explica Sean Bratches, diretor de operações comerciais da Fórmula 1.

James Gay-Rees, que venceu o Oscar em 2016 pelo documentário "Amy", sobre a vida de Amy Winehouse, será o produtor executivo. Rees foi ainda o responsável pelo documentário "Senna", sobre a vida do antigo piloto Ayrton Senna.

A primeira de 21 corridas do Mundial de 2018 disputou-se este domingo, na Austrália, e terminou com a vitória do alemão Sebastian Vettel, piloto da Ferrari.