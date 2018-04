Ana Filipe Silveira 02 Abril 2018 às 13:58 Facebook

Os primeiros capítulos de "Roseanne", "reboot" da série homónima de 1988, levantou vozes críticas por a personagem que dá nome à "sitcom" ser apoiante de Donald Trump. Agora, a própria atriz reforça que o nome do presidente dos Estados Unidos nunca é mencionado.

A justificação é simples: "Roseanne" é uma série sobre uma família dividida por questões políticas, mas não é uma história partidária. Por isso, o nome de Donald Trump não é mencionado pelas personagens. Quem o diz é a atriz Sara Gilbert, que veste a pele da personagem do título.

"Os Conners [a família da série] não são apoiantes de Trump. A personagem de Roseanne é - e ela é a única. Nós nunca dizemos o nome dele", afirmou, em entrevista ao programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen", do canal Bravo.

A resposta surgiu depois de "Roseanne" ser acusada de promover as ações do presidente dos Estados Unidos. "A série é sobre uma família politicamente dividida e isso é algo com que, acredito, todo o país se identifica e que precisa ser falado".