Novo filme acompanhará dia a dia de assistente de Harvey Weinstein

Carolina Morais Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Está em pré-produção um novo filme focado no dia-a-dia de uma das assistentes de Harvey Weinstein. "É uma espécie de 'Diabo Veste Prada' - uma jovem rapariga começa a trabalhar para um monstro'."

Cerca de um ano após a caída em desgraça de Harvey Weinstein, a realizadora e argumentista Kitty Green começa a trabalhar num novo filme sobre a vida do produtor de Hollywood acusado de vários crimes sexuais. Só que esta longa-metragem - ou o argumento, para já - oferece uma perspetiva diferente: a de uma assistente pessoal de Weinstein.

"É uma espécie de 'Diabo Veste Prada' - uma jovem rapariga começa a trabalhar para um monstro", começa por descrever uma fonte do "The Hollywood Reporter". Não é conhecida a identidade dessa assistente, mas outras fontes próximas do projeto dizem que a personagem do filme poderá ser inspirada em mais do que uma pessoa, até porque Kitty Green passou quase um ano a investigar "centenas de registos públicos e documentos e a realizar entrevistas".

"A parte mais difícil de toda a minha pesquisa foi a natureza repetitiva e a banalidade do reinado de Weinstein, que durou 30 anos, sobre centenas de jovens, que chegaram até ele prontas para começarem as suas carreiras. Quando imaginas e depois vives um dia daquilo que terá sido, é aterrorizador", admitiu a argumentista ao "Deadline".

Ao que a imprensa norte-americana apura, o argumento do filme está atualmente a ser mostrado a potenciais compradores no Festival de Cinema de Toronto.

Harvey Weinstein, de 66 anos, foi acusado em Nova Iorque de "violação, atos sexuais criminosos, abuso sexual e má conduta sexual" em ligação a duas mulheres. Foi ainda acusado de "predação sexual" para com uma terceira vítima. As investigações em Los Angeles e em Londres continuam a decorrer, apesar de o produtor norte-americano ter negado, até à data, todas as alegações.