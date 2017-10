Novo "spin-off" de "Anatomia de Grey" já tem elenco principal

Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Tendo como cenário um quartel de bombeiros em Seattle, a nova série de Shonda Rhimes irá seguir o dia-a-dia de um grupo de homens e mulheres que arriscam as suas vidas na linha do dever.

Depois de uma série de testes, Gray Damon ("Aquarius"), Okieriete Onaodowan ("Hamilton"), Danielle Savre ("Too Close To Home") e Barrett Doss ("Marvel's Iron Fist") foram os nomes escolhidos para se juntarem aos atores Jaina Lee Ortiz e Jason George, os dois bombeiros que surgiram na série passada no Hospital Memorial Grey-Sloan, escreve o site Deadline.

Com uma primeira temporada prevista de dez episódios, o "spin-off" está a ser escrito pela produtora-executiva e co-argumentista de "Anatomia de Grey", Stacy McKee, que produz a série da ABC em parceria com Paris Barclay, Betsy Beers e a Shondaland, de Rhimes.

O início da produção foi adiado por uma semana, de forma a concluírem toda a composição do elenco. Espera-se que os personagens principais sejam introduzidos num episódio de "Anatomia de Grey" já este outono, antes que surjam os primeiros "teasers" da nova produção.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Esta será a segunda série derivada do conhecido drama hospitalar de Shonda Rhimes, que entre 2007 e 2013 já tinha apresentado "Clínica Privada", centrada na personagem Addison Montgomery (Kate Walsh).

Estreada em 2005, "Anatomia de Grey" vai já na sua 14.ª temporada e pode ser vista em Portugal através da Fox Life.