Nuno Graciano sai em defesa de Daniel Oliveira

O apresentador de televisão Nuno Graciano, afastado há quase dois anos do pequeno ecrã, elogiou este sábado Daniel Oliveira, que o entrevistou no "Alta Definição", e defendeu-o de uma crítica feita por um seguidor no Instagram.

No final da entrevista, em que garantiu que o quiseram destruir, numa alusão à CMTV, o último projeto em que trabalhou, Graciano saiu em defesa do apresentador e diretor da SIC.

"O Daniel Oliveira é de longe o MELHOR apresentador / jornalista / entrevistador que nós temos nesta área. É precisamente a generosidade de parecer que quase não está lá (e está MUITO lá) o silêncio, que faz com que o programa seja excelente. Uma preparação minuciosa para colocar as perguntas curtas e correctas, não é fácil, nada fácil. O espaço é todo dado aos entrevistados. Como tem que ser. PERFEITA a entrevista conduzida pelo Daniel", escreveu.

Nuno Graciano respondia assim a um seu seguidor no Instagram que criticava "a sonolência crónica" do apresentador. "Um enfado", acrescentou.

A crítica, isolada, perdia-se no meio dos elogios feitos à entrevista e à força de Graciano. "Sem medo da vida, arregaçou as mangas e foi à vida! Fantástico", escreveu um leitor, enquanto outro salientou "a humildade" como expôs as suas dificuldades. "Grande força contra tudo e contra todos", concluiu.

No "Alta Definição", Nuno Graciano falou pela primeira vez da sua saída da estação, sem nunca referir o nome do canal, dizendo que tentaram destruí-lo, mas que não conseguiram.

"Fui muito massacrado ultimamente, fizeram-me de facto muito mal. Amachucaram-me, sabes, achincalharam-me, tentaram destruir-me. Porquê não sei ainda, acho que nunca saberei, mas tentaram destruir-me", disse.

Graciano admitiu ter saudades da televisão, diz que passou por muitas dificuldades e que teve de pedir dinheiro aos amigos. "Não tenho vergonha nenhuma em pedir ajuda. Tive ajuda emotiva, financeira e vários tipos de ajuda de amigos meus".

Numa nova fase da sua vida, Nuno Graciano, 50 anos, é agora empresário, produzindo Queijo da Serra DOP com a marca "Tio Careca".