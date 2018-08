O emotivo adeus de Goucha a Cristina: "Amor... para sempre!"

Dúlio Silva Hoje às 00:27 Facebook

Formaram uma das duplas de maior sucesso na história da televisão portuguesa mas quis o destino separá-los ao fim de 14 anos. No momento do adeus, Manuel Luís Goucha destaca o "amor" por Cristina Ferreira.

Conheceram-se em 2004, quando José Eduardo Moniz, na altura diretor-geral da TVI, os uniu para conduzir o "Você na TV". Não imaginavam, contudo, o sucesso que os esperava enquanto dupla de trabalho.

Depois de 14 anos e milhares de horas juntos em direto, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha separam-se... mas apenas em antena. O apresentador reagiu no seu perfil de Instagram à saída da amiga do canal de Queluz de Baixo para a SIC com a partilha de uma fotografia de ambos.

Na legenda, Goucha escreveu: "Amor... para sempre!"

Admiradora confessa do parceiro, Cristina vai agora combatê-lo na estação concorrente, já que deverá apresentar o novo programa das manhãs da televisão de Carnaxide.

Na TVI, a dupla conduziu, além do matutino "Você na TV", a última edição de "Uma Canção Para Ti" e as várias edições do concurso de imitações "A Tua Cara Não Me É Estranha". Sempre líderes de audiência.