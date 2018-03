O esperado agradecimento de Cláudia Pascoal pela vitória do Festival da Canção

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:23 Facebook

Twitter

"Finalmente em casa", e já recomposta das emoções que viveu no passado domingo, Cláudia Pascoal veio a público agradecer a todos os que "tornaram as últimas semanas as mais incríveis" da sua vida.

A intérprete de "O Jardim", tema escolhido para representar Portugal na edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção, quis "agradecer [por] todo o apoio" e pelas "mensagens" que recebera nos últimos dias, prestando ainda gratidão ao público, que lhe deu "todo o positivismo" "ao longo deste percurso e nesta conquista".

"Cada vez mais acredito que nada é por acaso. Se não fosse a prima da Isaura a mostrar um vídeo do meu casting, ela não me tinha convidado para um café para falar; se a Isaura não tivesse acreditado em mim, nunca me tinha mostrado 'O Jardim'; [e] se não tivesse uma equipa de pessoas lindas e amigas não conseguiria chegar ao palco mais incrível que já vi", escreveu, esta quarta-feira, nas redes sociais, a jovem natural de Gondomar.

Esta mensagem simboliza, por isso, um "obrigada". E enumera: "A ti, Isaura, por teres partilhado comigo a música mais bonita que já cantei, a vocês, que acreditaram na música tanto como eu" e "a todos que fizeram parte do Festival". Foram eles que, remata Cláudia Pascoal, tornaram "estas últimas semanas as mais incríveis da minha vida".

Findo o Festival RTP da Canção, a intérprete de "O Jardim" voltará a cantar o tema na Eurovisão, naquela que é a primeira edição do evento no nosso pais. A final está marcada para o dia 12 de maio, no Parque das Nações, em Lisboa.