O Norte vai tomar de assalto o horário nobre da SIC e TVI

As cidades do Porto e de Guimarães servem de cenário às próximas três novelas dos canais privados. "A Teia", "Peso da Alma" e "Valor da Vida" prometem dar a conhecer o Norte do país.

Tem sido habitual, ao longo dos últimos anos, os primeiros episódios das novelas da SIC e da TVI remeterem a sua ação para outros países. Os próximos projetos não são exceção, com "A Teia", do canal de Queluz de Baixo, a gravar em Edimburgo, na Escócia, e "Peso da Alma", do de Carnaxide, a rumar até Itália. Mas, para lá destas paragens além-fronteiras, os cenários que se destacam nestas duas histórias são bem portugueses, já que ambas são centradas no Porto. Se a elas juntarmos "Valor da Vida", também da TVI, cujas gravações decorrem a todo o vapor em Guimarães, a aposta torna-se clara: quando se estrearem, o Norte vai tomar de assalto o horário nobre das privadas.

As gravações de "A Teia", da autoria de André Ramalho, começam por estes dias, com a Invicta a servir de palco a uma história que parte da cidade de Edimburgo. Um assalto e duas mortes servem de mote à trama, que no elenco contará com Mafalda Marafusta, Diogo Morgado, Alexandra Lencastre, Sofia Ribeiro, Fernanda Serrano, Pedro Teixeira e Joana Ribeiro (recém-contratada à SIC). "A Teia" chegará ao ecrã da TVI no início do próximo ano.

Antes disso, a SIC colocará no ar "Peso da alma", de Pedro Lopes, novela que marca o regresso de Afonso Pimentel a Carnaxide, mais de dez anos depois de ter integrado projetos como "Floribella" e "Resistirei". Após ter viajado com Cláudia Vieira e Dânia Neto até Itália para dar início à ação, é também no Porto que tudo começa. Vieira interpreta uma nómada circense que foge desta cidade para, depois de correr mundo, se fixar em Lisboa. As gravações decorrem ainda na capital, com destaque para o bairro da Cova da Moura. José Fidalgo, Ricardo Pereira e o brasileiro Carlo Porto também interpretam e a estreia está marcada para o próximo dia 24.

Já "Valor da vida", com estreia na TVI este mês, grava em Guimarães (o genérico tem como cenário o seu Centro Histórico), depois de um início no Líbano. A autora, a vimaranense Maria João Costa, explicou que escolheu a Cidade Berço por esta ser "muito importante do ponto de vista nacional" e ter "uma população muito bairrista".