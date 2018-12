"O programa da Cristina" vai para o ar na SIC já esta sexta-feira

Sara Oliveira Hoje às 10:56 Facebook

O arranque oficial será a 7 de janeiro de 2019, mas esta sexta-feira marcará a antestreia do novo programa de Cristina Ferreira nas manhãs da SIC. Assim confirmou a protagonista na apresentação realizada esta quinta-feira de manhã, no Páteo Alfacinha, em Lisboa.

"O programa começará no dia 7, mas a antestreia é amanhã", revelou a apresentadora, lançando os dados de "O programa da Cristina", a mais forte aposta da estação de Carnaxide para o arranque do próximo ano.

O convite aconteceu "há exatamente cinco meses", ou seja, a 13 de julho, recordou Cristina Ferreira, nitidamente emocionada e, ao mesmo tempo, entusiasmada com mais um desafio na sua já fulgurante carreira.

Naquele que "podia ser o pátio" da sua casa, a comunicadora da Malveira reforçou o quanto é apaixonada pela profissão que exerce, prometendo a entrega habitual.

A seu lado, Daniel Oliveira, o diretor-geral de entretenimento do grupo Impresa, garantiu que o formato irá mudar "o paradigma da televisão" no horário 10-13 horas, numa aposta na "proximidade" com o público. Para isso, conta com o "coração aberto" da anfitriã.