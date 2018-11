O retrato da substituta de Maria Cerqueira Gomes no Porto Canal

NA Hoje às 13:14 Facebook

A apresentadora que vai ocupar o lugar de Maria Cerqueira Gomes no programa "Olá Maria", do Porto Canal, é amiga próxima da nova estrela da SIC.

Chama-se Débora Sá, tem 32 anos e vai ocupar o lugar de apresentador do formato televisivo a partir de janeiro, altura em que Maria Cerqueira Gomes começará a a apresentar o programa "Você na TV", ao lado de Manuel Luís Goucha.

A comunicadora escolhida para liderar o projeto "Olá Maria" é amiga de Cristina Ferreira, como se pode ver pelas diversas publicações feitas no seu perfil de Instagram, tal como aconteceu, no final de outubro, com Débora Sá a felicitar a profissional da SIC pelo seu desfile no Portugal Fashion.

O nome de Débora Sá é associado ainda a um vídeo que se incendiou a Internet há três anos de um cenário a cair em cima da cabeça da apresentadora quando apresentava o "Consultório", no canal propriedade do F. C. Porto.

Maria Cerqueira Gomes vai conduzir até quinta-feira o magazine vespertino "Olá Maria", terminando então a sua colaboração de longa data com o Porto Canal.