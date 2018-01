Nova temporada de "American Crime Story" será completamente diferente

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A ação da oitava temporada da série antológica de Ryan Murphy será ambientada no futuro, revelou o criador esta sexta-feira durante um evento da Associação de Críticos de Televisão.

Ryan Murphy não se alongou sobre o regresso da sua série antológica "American Horror Story" durante um evento da Associação de Críticos de Televisão. Mas acabou por revelar que o contexto e a ação da oitava temporada, cuja estreia está agendada para setembro deste ano, serão diferentes das anteriores.

"Será ambientada no futuro, coisa que nunca fiz... Acho que os espectadores vão gostar. Será diferente do que fizemos antes", disse Murphy. Recorde-se que todas as épocas anteriores decorrem na atualidade, à exceção da segunda, que acontece no ano de 1964, e da quarta, em 1950.

No mesmo evento, Ryan Murphy disse ainda que a nona temporada, em 2019, poderá ser um "crossover" entre a primeira ("Murder House") e a terceira ("Coven"). "Estamos a trabalhar nisso. Não será já porque o elenco não está disponível", explicou.