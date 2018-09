Os novos visuais de Cláudia Vieira e Dânia Neto para a próxima novela da SIC

Ana Filipe Silveira 10 Junho 2018 às 13:12 Facebook

Twitter

Cláudia Vieira e Dânia Neto mudaram de penteados para darem vida às respetivas personagens no próximo projeto de ficção da SIC. As primeiras gravações de "Peso da Alma", que se estreia em setembro, estão a decorrer em Portofino, Itália.

É a partir da aldeia piscatória na Riviera italiana que Cláudia Vieira mostra, pela primeira vez, o visual da sua Benedita, personagem que interpreta na próxima novela da SIC. A atriz rumou Portofino na passada sexta-feira e levou consigo Dânia Neto e Afonso Pimentel, que também integram o elenco de "Peso da Alma" (título provisório).

"Este foi o primeiro dia de gravações na pele da Benedita, mas ainda muito para descobrir acerca dela!", escreveu Cláudia, agora com franja, como legenda de uma imagem do seu novo "look" partilhada no Instagram.

Também Dânia Neto alterou o seu visual, colocando extensões de cabelo para dar vida a Francisca no mesmo projeto do canal de Carnaxide. "Em setembro, a Francisca chega à SIC", salientou.

"Peso da Alma" marca o regresso de Afonso Pimentel a Carnaxide, mais de dez anos depois de ter integrado projetos como "Floribella", "Resistirei" e "A Minha Família é uma Animação". A novela é da autoria de Pedro Lopes.