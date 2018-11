"Os Sopranos" chegam ao cinema e o protagonista pode já estar escolhido

JMF Hoje às 13:06 Facebook

O ator Alessandro Nivola está em negociações para ser o protagonista de "The Many Saints of Newark", prequela da popular série da HBO, que agora chega ao cinema.

De acordo com a revista "Variety", o ator deverá assumir o papel de Dickey Moltisanti, tio falecido de Tony Soprano (James Gandolfini) e pai de Christopher Moltisanti (Michael Imperioli). A personagem nunca chegou a aparecer na série, uma vez que já tinha sido assassinada. No entanto, é referido como um dos responsáveis - juntamente com o pai de Tony Soprano e Junior Soprano - por tornar um pequeno grupo criminoso numa família mafiosa de Nova Jérsia.

Alessandro Nivola ficou conhecido pela participação em filmes como "Golo", "Golpada Americana" ou "Selma: A Marcha da Liberdade" e pode assumir aqui um dos principais papéis da carreira.

"The Many Saints of Newark" deverá ser o título da longa metragem, que terá a cidade de Newark nos anos 60 como pano de fundo. O criador da série, David Chase, vai assinar o guião juntamente com Lawrence Kooner. A realização deverá ficar a cargo de Alan Taylor, responsável por vários episódios de "Os Sopranos" e de "A Guerra dos Tronos" e por filmes como "Thor: O Mundo das Trevas".