Dúlio Silva 03 Maio 2018 às 13:59



Foi lançada esta quinta-feira a versão acústica do tema que Cláudia Pascoal e Isaura levam à edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção, a primeira a ser realizada em Portugal.

Na voz de Cláudia Pascoal, que sucede a Salvador Sobral na representação do nosso país no maior concurso de música europeu, "O Jardim" conta agora com uma versão acústica, disponibilizada esta manhã na plataforma de vídeos YouTube.

A canção, da autoria de Isaura, vai ser escutada pela primeira vez esta sexta-feira na Altice Arena. O primeiro ensaio de Cláudia Pascoal no recinto que recebe o Festival Eurovisão da Canção deste ano está marcado para as 15.05 horas. É, no entanto, à porta fechada.

Os órgãos de comunicação social só vão poder ver e escutar a performance de Portugal no seu segundo teste, que se vai realizar este domingo, às 10.00 horas.

A prestação de Cláudia Pascoal e Isaura no Eurofestival vai poder ser acompanhada no dia 12 do presente mês, na final do evento. Antes, a 8 e 10, decorrem as duas semifinais. Sempre na Altice Arena.