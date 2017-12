Pabllo Vittar protagoniza "reality show" inspirado em Kylie Jenner

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Pabllo Vittar tem em vista um novo projeto profissional. E desta vez em televisão. A cantora, de 23 anos, vai ser a atração principal de um "reality show" da Multishow que começa a ser gravado no próximo verão.

A notícia foi avançada por Fernando Oliveira, responsável pela crónica "Zapping", do jornal "Agora São Paulo". A estação de televisão por subscrição não comenta esta aposta, que já estará assegurada, afirma o jornalista.

"Como a agenda de apresentações não permite uma atração ao vivo, foi decidido que a cantora drag terá um 'reality show', que deve começar a ser gravado no meio do ano", pode ler-se na crónica desta sexta-feira.

O programa de televisão terá como inspiração o formato do mesmo género "Life of Kylie", que acompanha o dia-a-dia de Kylie Jenner, pertencente ao clã Kardashian. "A ideia é mostrar como Pabllo administra a vida pessoal com a carreira de cantora e drag queen. Vários amigos da artista devem aparecer na atração, que mostrará também a relação com a família."

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As gravações do "reality show" de Pabllo Vittar deverão começar em junho do próximo ano. A estreia está prevista para o mês de outubro.