Pamela Anderson de muletas após lesão em "Dança com as Estrelas"

Pamela Anderson está a participar na edição francesa de "Dança com as Estrelas". Esta semana, durante um ensaio, lesionou o gémeo da perna direita e ficou a depender da ajuda de muletas para caminhar.

Apesar de sua impressionante forma física aos 51 anos, Pamela Anderson não é de ferro. Esta semana, durante os ensaios da edição francesa de "Dança com as Estrelas", na qual está a participar como concorrente, teve um "petite problème": magoou um músculo da perna direita e ficou de muletas.

"Não estávamos a fazer nada maluco, apenas a dançar. Senti como se alguém tivesse atirado uma bola de beisebol com toda a força à parte de baixo da minha perna e gritei. Depois apercebi-me que o meu gémeo poderia ter explodido", explicou Anderson num "post" do Instagram.

Depois de uma ressonância magnética que permitiu aos médicos avaliar melhor a situação, a estrela de "Marés Vivas" começou a trabalhar na recuperação através de crioterapia. Ainda assim, não é claro se poderá dançar na gala deste sábado à noite.

Pamela Anderson aproveitou ainda para agradecer o apoio do seu parceiro de dança, Maxime Dereymez, que foi "perfeito" durante todo o processo. Mas lamentou: "Estamos a perder tempo precioso de ensaios. Esta é a minha dança favorita até ao momento. É tão divertida. Quero partilhá-la. Mas esta é apenas mais uma adversidade. Estou determinada a fazer tudo o que for preciso para dançar no sábado."

Esta não é a primeira vez que a atriz participa num concurso televisivo de dança. Em 2010 e 2012 integrou o lote de concorrentes da versão norte-americana de "Dança com as Estrelas". Já em 2011 participou no programa argentino "Bailando" e no formato mexicano "La Academia".