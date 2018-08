Patrick Dempsey no papel de banqueiro em série italiana

João Manuel Farinha Hoje às 15:16 Facebook

Patrick Dempsey vai vestir a pele de um banqueiro norte-americano numa série italiana. De acordo com a revista "Variety", a trama vai chamar-se "Devils" e será gravada entre Roma e Londres.

Descrito como um "thriller financeiro", "Devils" baseia-se no livro "I Diavoli" ("Diabos"), do escritor Guido Maria Brera, e será adaptado pelas produtoras italianas Sky Itália e Lux Vide. A série vai ter dez episódios e Patrick Dempsey no papel de diretor-geral de um banco norte-americano em Londres.

A personagem de Dempsey introduz um empresário italiano no mundo da alta finança e este acaba envolvido no meio de "uma crise financeira que abala a Europa, sendo obrigado a escolher entre ficar ao lado do seu mentor ou virar-se contra ele", escreve a "Variety". O papel foi entregue ao ator italiano Alessandro Borghi, que integrou recentemente o elenco da série "Suburra", da plataforma de "streaming" Netflix.

Nick Hurran, responsável por séries como "Sherlock" e "Doctor Who", vai liderar a produção. As gravações têm início em setembro e deverão durar 24 semanas.