Patrick Stewart está de regresso a "Star Trek"

O ator britânico Patrick Stewart confirmou o seu regresso a "Star Trek", a saga de ficção cientifica em que participou entre 1987 e 2002. O intérprete vai dar vida à sua personagem de sempre: o capitão Jean-Luc Picard.

Sir Patrick Stewart vai participar na próxima série da saga "Strek Trek". O ator, de 78 anos, publicou uma nota na rede social Twitter a anunciar o regresso e confessou-se mais entusiasmado do que alguma vez imaginou.

"É uma inesperada mas deliciosa surpresa sentir-me entusiasmado e revigorado para voltar ao Jean-Luc Picard e a explorar novas dimensões com ele", escreveu no Twitter este sábado. "Estou ansioso por poder trabalhar com a nossa incrível equipa criativa, que se vai esforçar para dar vida a mais uma história fresca pertinente e inesperada", declarou.

A "história" a que Patrick Stewart se refere é a nova série da saga "Star Trek". O projeto foi anunciado em junho e está a cargo da CBS, que ainda não revelou mais pormenores acerca do enredo. Em 2017, o mesmo canal estreou a série "Star Trek: Discovery", que foi renovada para uma segunda temporada e regressa no próximo ano.

Stewart fez parte do universo "Star Trek" entre 1987 e 2002, tendo-se afastado após o filme "Star Trek: Nemesis".