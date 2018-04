Paula Lobo Antunes elogia Jorge Corrula: "É bom contracenar com bons atores"

AFS Hoje às 15:34 Facebook

Twitter

A atriz, que está em gravações para a próxima telenovela da SIC, falou com o JN sobre a aventura profissional ao lado do marido, Jorge Corrula, com quem forma par romântico na trama. A estreia é a 9 de abril.

"Temos tido cenas muito boas, que as pessoas vão gostar, mas que não têm nada a ver connosco como casal na vida real. Aquilo é mesmo ficção, é bom frisar", começou por dizer a atriz, durante o lançamento da revista "Women's Health", em Lisboa.

No novo projeto de ficção da estação de televisão de Carnaxide, "Vidas Opostas", o casal, que na vida real está junto há mais de dez anos e que têm uma filha em comum, Beatriz, de cinco anos, formam um par romântico, Aurora e Lucas.

Paula Lobo Antunes, com 42 anos, salientou que é sempre "bom" contracenar com "bons atores", apesar de não ser a primeira vez que partilha o pequeno ecrã com o marido, de 40. Entre 2011 e 2012, os dois fizeram parte do elenco de "Remédio Santo", da TVI.

Segundo a intérprete, este é um desafio "muito arriscado", "diferente" e "dinâmico" dos trabalhos a que está habituada. A personagem que encarna faz "coisas" que a própria jamais faria na "vida real".

"Vai ser interessante, já vi um bocado do primeiro episódio e estou muito curiosa", acrescentou.

A referida novela da SIC conta com a produção da SP Televisão e tem estreia agendada para o dia 9 de abril. Do seu elenco fazem parte ainda os protagonistas Sara Matos, Diogo Amaral e Renato Godinho.