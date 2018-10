Pedro Teixeira: "Tenho a certeza de que 'Morangos' vai voltar a ser um sucesso"

Carolina Morais Hoje às 10:18 Facebook



Pedro Teixeira alcançou a fama há cerca de 14 anos em "Morangos com Açúcar". Agora que a série juvenil vai voltar à TVI, não tem dúvidas: "Vai voltar a ser um sucesso."

Estávamos em 2004 quando um Pedro Teixeira de 24 anos se estreava em televisão na série mais badalada da altura: "Morangos com Açúcar". Desde então, passaram-se 14 anos. É natural, por isso, que o ator tenha saltado da cadeira quando, na apresentação da grelha para a nova temporada, a TVI anunciou o regresso da série juvenil.

"Fui o primeiro a gritar. Arrepiei-me. Não estava à espera", começou por confessar Pedro Teixeira. "Tive muitas saudades dos 'Morangos'. Ainda bem que decidiram fazer isto, porque agora os meios são melhores e os atores vão com certeza chegar com muito mais formação do que aquela com que nós chegámos na altura. Tenho a certeza de que a série vai voltar a ser um sucesso."

Ainda segundo o ator de 37 anos, este regresso da série juvenil é especialmente urgente por um motivo. "Os miúdos precisam de idolatrar atores portugueses", defende. Basta olhar para jovens como a sua filha, Maria, de oito anos, que veem "coisas espanholas" na televisão. "Faltava uma série como 'Morangos', que continua a ser muito atual."

Pedro Teixeira encontra-se atualmente a gravar a novela "A Teia", que se estreará brevemente na TVI, e prepara-se para abraçar um novo desafio aos domingos à noite: a condução de "Dança com as Estrelas" ao lado de Rita Pereira. "O bichinho da dança ficou", brinca o ator.

Agora que terá uma nova parceira, será que vão apertar as saudades de Cristina Ferreira? "Vou ter saudades de trabalhar com a Cristina, neste programa ou em qualquer lado. Mas nunca sabemos o dia de amanhã. Com certeza que no futuro ainda vamos trabalhar juntos."