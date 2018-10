Apu diz adeus aos Simpson após polémica

Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

Apu, a personagem indiana da série de animação "Os Simpsons", da Fox, vai "desaparecer" depois de críticas aos guionistas relacionadas com insensibilidade racial.

Depois de diversos internautas apontarem que a personagem a que o ator Hank Azaria dá voz é uma ofensa ao cidadãos indianos que vivem nos Estados Unidos, a Fox decidiu retirar Apu da história.

A revelação foi feita ao site IndieWire pelo realizador Adi Shankar, que diz ter dedicado os últimos meses a encontrar o guião perfeito para a personagem criada por Matt Groening.

"Recebi notícias muito desencorajadoras, que já confirmei através de diversas fontes: Vão remover a personagem Apu por completo. Não vão dar grande importância nem nada do género, não só retirá-lo para acabar com as controvérsias", revelou o profissional, de 33 anos.