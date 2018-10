Pinóquio vai chegar à Netflix pela mão de Guillermo del Toro

Carolina Morais Hoje às 10:05 Facebook

Twitter

Guillermo del Toro, responsável pelo mais premiado filme deste ano, "A Forma de Água", vai realizar, escrever e produzir para a Netflix um "remake" do clássico "Pinóquio".

Não há dúvida de que 2018 é "o" ano de Guillermo del Toro. Depois de levar para casa quatro Óscares - incluindo o de Melhor Realizador e o de Melhor Filme - com "A Forma de Água", assina agora uma parceria com a Netflix para realizar um sonho antigo: dar vida ao menino a quem cresce o nariz quando mente.

O cineasta mexicano de 54 anos vai realizar, escrever e produzir o "remake" do clássico "Pinóquio", que nesta nova versão será um musical de animação "stop motion" e terá como pano de fundo Itália dos anos 1930.

"Não houve nenhum tipo de arte na minha vida e na minha carreira que me tivesse influenciado tanto como a animação, e nunca tive uma ligação pessoal com nenhuma personagem na história tal como tenho com Pinóquio. Na nossa história, Pinóquio é uma alma inocente com um pai desinteressado, que se perde num mundo que não consegue compreender. Embarca numa aventura extraordinária que o faz perceber o pai e o mundo. Desde que me lembro que sempre quis fazer este filme", frisa del Toro.

As expectativas estão muito elevadas, mas a Netflix demonstra total confiança na visão do realizador. "Durante a sua notável carreira, Guillermo mostrou saber inspirar as pessoas através dos seus mundos mágicos, cheios de personagens inesquecíveis e magníficas, desde os monstros de 'Labirinto do Fauno'até ao monstro aquático de 'Forma da Água'. Estamos bastante entusiasmados por desenvolver e fazer crescer a nossa relação com o Guillermo e sabemos que a sua visão profundamente tocante para 'Pinóquio' será recebida de braços abertos pelas pessoas em todo o mundo", disse Melissa Cobb, vice-presidente dos conteúdos para crianças e família da plataforma de "streaming".

Guillermos del Toro já colaborou previamente com a Netflix, nomeadamente na série "Caçadores de Trolls", vencedora de vários Emmy. Quanto a "Pinóquio", prevê-se que a produção comece já este outono.