Porto foi "cenário perfeito" para gravações de novela da Globo

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:00 Facebook

Twitter

Maria João Bastos é a entrevistada do episódio de estreia da segunda temporada de "Sem Cortes". A conversa conduzida por Thiago Rodrigues foi gravada no Porto, que serviu de cenário a alguns capítulos da novela "Sabor da paixão".

Regressar à cidade do Porto para recordar os locais onde gravou "Sabor da paixão", emitida em 2002, foi o desafio lançado a Maria João Bastos. O resultado pode ser visto este sábado, a partir das 20 horas, na Globo portuguesa.

"Foi muito especial 'Sabor da paixão' ter começado em Portugal... Foi uma oportunidade de trabalhar no meu país e de o partilhar com o público brasileiro e com os atores que gravaram a novela em Portugal", diz a atriz, recordando esses "momentos especiais". "Gravamos em diferentes lugares do Porto, todos lindos. Foi um cenário perfeito para começar esta aventura. Rever essas locações foi uma viagem no tempo! Deu para matar saudades", acrescentou.

O Cais da Ribeira, a Doca de Gaia ou o Passeio das Virtudes servem de cenário a este regresso à antena da Globo de "Sem Cortes", no qual Maria João Bastos foi também surpreendida com fotografias captadas na altura das gravações.

Recorde-se que a intérprete, de 43 anos, vestia a pele de Rita Coimbra, uma guia turística que trabalhava nas caves do Vinho do Porto. "Sabor da paixão" foi escrita por Ana Maria Moretzsohn e contou com Letícia Spiller, Luigi Baricelli, Marcelo Serrado e Liliana Castro no elenco.

Este "Sem cortes" mostrará ainda detalhes e curiosidades sobre a rotina de Ricardo Pereira nos Estúdios Globo. A sua passagem pelos camarins, a caracterização, o figurino, a preparação e os bastidores de uma cena da novela medieval "Deus salve o rei" e até a sua hora de almoço vão poder ser vistas neste episódio.