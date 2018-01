Portugal atua na primeira semifinal do Festival da Eurovisão

Ana Filipe Silveira Ontem às 16:55 Facebook

Decorreu ao final desta segunda-feira de manhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa, o sorteio que determina que países atuarão na primeira e na segunda semifinais do Festival Eurovisão da Canção de 2018. É a estreia do nosso país na organização do evento.

O representante de Portugal na edição deste ano do certame vai atuar na primeira semifinal do evento, que se realizará no Parque das Nações, em Lisboa, e assinala a estreia de Portugal na sua organização.

Dos chamados "Big 5" - os cinco países com passagem direta à final do concurso -, estarão também na primeira fase do certame, para além do nosso país, o Reino Unido e Espanha. Já França, Alemanha e Itália apresentarão as suas canções na segunda semifinal.

Por resolver está ainda o significado da palavra "atuar". Fonte oficial da RTP explicou ao JN ao início da noite que "só mais perto do evento se saberá se a atuação de Portugal será integral ou apenas uma parte do ensaio geral".

"Nos últimos anos tem havido de tudo, portanto, esse assunto ainda não está fechado", acrescentou, adiantando que "os espectadores vão conhecer a canção portuguesa na primeira meia final". Canção que, contudo, não estará a concurso, uma vez que, como país organizador, Portugal já está automaticamente apurado para a final.

Carregue aqui e conheça os intérpretes dos 26 temas a concurso no Festival RTP da Canção. Um deles vai suceder-se a Salvador Sobral.

Na cerimónia em que o presidente da Câmara Municipal de Kiev, Vitaliy Klitschko, entregou oficialmente a insígnia do Festival a Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sorteou-se em que semifinais atuam os restantes 43 países, número de participantes anteriormente igualado apenas em 2008, em Belgrado, e em 2011, em Dusseldorf. Segue-se o o resultado do sorteio.

Primeira semifinal (8 de maio):

Portugal

Espanha

Reino Unido

Suíça

Finlândia

Bielorrússia

Bulgária

Áustria

Lituânia

Albânia

Irlanda

Arménia

Chipre

República Checa

Bélgica

Croácia

Islândia

Azerbaijão

Grécia

Israel

Estónia

Macedónia

Segunda semifinal (10 de maio):

França

Itália

Alemanha

Montenegro

Suécia

Rússia

Hungria

Malta

Letónia

Sérvia

Dinamarca

Geórgia

Roménia

Austrália

Polónia

Eslovénia

Noruega

Ucrânia

Moldávia

São Marino

Holanda

A final decorre a 12 do mesmo mês e nela participam 26 canções: os Big 5, a de Portugal (que por ser o país anfitrião tem passagem direta) e mais vinte concorrentes apurados das semifinais (dez em cada uma).