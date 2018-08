Portugal fica em último e Israel vence Eurovisão

Ana Filipe Silveira e Dúlio Silva 12 Maio 2018 às 23:41 Facebook

Twitter

Está decidido o sucessor de Salvador Sobral na História do Festival Eurovisão da Canção. Netta, que representou Israel com o tema "Toy", foi eleita a vencedora da 63.ª edição do certame de música.

A canção "Toy" foi a mais votada com um total de 529 pontos, número que resultou da soma dos votos dos júris dos 43 países participantes (212) com os do público (317). É a quarta vez que Israel vence o certame, depois de ter alcançado vitórias em 1978, 1979 e 1998.

As portuguesas Cláudia Pascoal e Isaura, a intérprete e a compositora de "O Jardim", ficaram em último lugar, entre as 26 nações a concurso. No total, a dupla lusa recebeu 39 pontos, 18 dos quais foram atribuídos pelos espectadores.

Esta foi a pior prestação portuguesa de sempre no Eurofestival desde que existem semifinais e que o nosso país se qualifica para a derradeira etapa do evento.

Veja a tabela final de pontuações:

ISRAEL: Netta Barzilai com "Toy" - 529 pontos

CHIPRE: Eleni Foureira com "Fuego" - 436 pontos

ÁUSTRIA: Cesár Sampson com "Nobody but you" - 342 pontos

ALEMANHA: Michael Schulte com "You let me walk alone" - 340 pontos

ITÁLIA: Ermal Meta e Fabrizio Moro com "Non mi avete fatto niente" - 308 pontos

REPÚBLICA CHECA: Mikolas Josef com "Lie to me" - 281 pontos

SUÉCIA: Benjamin Ingrosso com "Dance you off" - 274 pontos

ESTÓNIA: Elina Nechayeva com "La forza" - 245 pontos

DINAMARCA: Rasmussen com "Higher ground" - 226 pontos

MOLDÁVIA: DoReDoS com "My lucky day" - 209 pontos

ALBÂNIA: Eugent Bushpepa com "Mall" - 184 pontos

LITUÂNIA: Ieva Zasimauskaite com "When we"re old" - 181 pontos

FRANÇA: Madame Monsieur com "Mercy" - 173 pontos

BULGÁRIA: Equinox com "Bones" - 166 pontos

NORUEGA: Alexander Rybak com "That"s how you write a song" - 144 pontos

IRLANDA: Ryan O"Shaughnessy com "Together" - 136 pontos

UCRÂNIA: Melovin com "Under the ladder" - 130 pontos

HOLANDA: Waylon com "Outlaw In "Em" - 121 pontos

SÉRVIA: Sanja Ilic & Balkanika com "Nova Deca" - 113 pontos

AUSTRÁLIA: Jessica Mauboy com "We got love" - 99 pontos

HUNGRIA: AWS com "Viszlát Nyár" - 93 pontos

ESLOVÉNIA: Lea Sirk com "Hvala, Ne!" - 64 pontos

ESPANHA: Amaia e Alfred com "Tu canción" - 61 pontos

REINO UNIDO: SuRie com "Storm" - 48 pontos

FINLÂNDIA: SAara Aalto com "Monsters" - 46 pontos

PORTUGAL: Cláudia Pascoal com "O jardim" - 39 pontos