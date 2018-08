Primeira semifinal da Eurovisão foi líder de audiências em Portugal

Dúlio Silva 09 Maio 2018 às 13:04 Facebook

Twitter

A primeira eliminatória do Festival Eurovisão da Canção liderou, esta terça-feira, as audiências de televisão em Portugal em quase duas horas de emissão. Em relação ao ano passado, houve, em média, mais 39 mil espectadores sintonizados na RTP1.

A subida percentual em comparação com a primeira semifinal de 2017 foi mínima (4%), mas a suficiente para, em média, ter sido líder de audiências.

A gala, que contou com uma duração de duas horas, foi a primeira escolha dos portugueses em uma hora e 40 minutos. Entre as 20.10 e as e 21.50, a RTP1 foi a estação de televisão mais vista do país, à frente da TVI, em segundo lugar, e da SIC, em terceiro.

Em média, a primeira eliminatória do maior certame de música europeu foi vista por 984,6 mil espectadores, um número correspondente a uma audiência de 10,2% e a uma quota de mercado de 22,6%.

A 9 de maio de 2017, na primeira semifinal da edição desse ano da Eurovisão, que contou com a atuação do português Salvador Sobrar, a emissão da RTP1 teve picos de liderança, pouco consistentes. A gala, transmitida a partir de Kiev, Ucrânia, foi vista por 945,6 mil espectadores.

Os dados aqui apresentados são da responsabilidade da GfK, empresa de audimetria que opera em Portugal.