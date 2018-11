Problema de saúde afasta Tânia Ribas de Oliveira da televisão durante uma semana

AFS Hoje às 19:07 Facebook

Tânia Ribas de Oliveira não vai estar presente em qualquer programa do "Agora Nós" da RTP1 durante esta semana. A apresentadora tem um terçolho no olho e, embora não seja "nada de grave", a maquilhagem poderia causar uma infeção.

"Bom dia! Esta semana não estarei no 'Agora Nós' por causa de um calásio (vulgo terçolho) que me apareceu há uns dias no olho direito", começou por explicar a apresentadora numa publicação feita na manhã desta segunda-feira na rede social Instagram.

De seguida, Tânia fez questão de despreocupar os fãs, garantindo que "não é nada de grave", mas que a maquilhagem utilizada para participar em programas de televisão poderia "desenvolver uma infeção". "Fui aconselhada pela oftalmologista a não arriscar. Não é nada de grave! Mas, na minha profissão, tenho de ter cuidados redobrados".

A conduzir o "Agora Nós" estará, assim, José Pedro Vasconcelos, habitual companheiro de Tânia Ribas de Oliveira no programa das tardes da RTP1.