Produtora de "Rua Sésamo" nega que Egas e Becas sejam gay

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:09 Facebook

Twitter

Mark Saltzman, guionista das personagens Egas e Begas, afirma que estes bonecos de "Rua Sésamo" "são gay". A Sesame Workshop nega, respondendo que "eles não tem orientação sexual".

A polémica está instalada. Depois de muitas dúvidas e desmentidos, pensava-se que tinha chegado a vez de todas as certezas quando Mark Saltzman afirmou ter-se inspirou em si mesmo e num companheiro de longa data para criar as figuras de Egas e Becas para "Rua Sésamo", formato infantil estreado originalmente em 1969 no canal norte-americano NET (atualmente PBS).

"Quando escrevia sobre o Egas e o Becas, pensava sempre que eram um casal. Não tinha outra maneira de contextualizá-lo", disse o argumentista em entrevista à revista "Queerty".

Saltzman identificou as "personalidades" dos conhecidos bonecos da série - emitida em Portugal, pela RTP, entre 1989 e 1996 - à sua e à do editor de cinema Arnold Gassman, com quem na época vivia um romance que duraria 20 anos. "O Arnold, como editor de cinema, era organizado como o Becas. Eu era mais como o Egas, o brincalhão", explicou.

O transtorno obsessivo-compulsivo de Arnie criou atrito com o caos que eu sou. E essa é a dinâmica deles. Eu levei essa dinâmica para as personagens (Mark Saltzman)

Mas a Sesame Workshop, organização sem fins lucrativos responsável pela produção de vários programas educacionais para crianças - "Sesame Street" foi o seu primeiro - nega que as personagens tenham qualquer "orientação sexual".

"Como dissemos sempre, Egas e Becas são melhores amigos. Eles foram criados para ensinar as crianças em idade pré-escolar que as pessoas podem ser melhores amigas daquelas que são muito diferentes de si. Apesar de serem identificados como figuras masculinas e terem características humanos, não deixam de ser bonecos, e não têm qualquer orientação sexual", escreve a organização em comunicado.

A verdade é que, ao longo dos anos, a dupla tornou-se num ícone para a comunidade LGBTQ.