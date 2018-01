Produtora de "SuperNanny" confirma "compensação de mil euros" às famílias

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:47, atualizado às 15:48 Facebook

A Warner Bros. TV Portugal esclareceu que todas as famílias que se inscreveram e foram aceites no programa "SuperNanny" receberam, por parte da produtora, "uma compensação no valor de mil euros".

Em resposta ao JN, a produtora da nova aposta de entretenimento da SIC confirmou que Patrícia Mateus, a mãe da menina que protagonizou o primeiro episódio de "SuperNanny", recebeu mil euros por permitir filmagens em sua casa durante uma semana.

Assim é com "todas as famílias que participam" no formato produzido pela Warner Bros. TV Portugal, que recebem da empresa "uma compensação no valor de mil euros".

"Pela participação das famílias no programa consta em orçamento de produção uma verba, como acontece na generalidade dos programas, como forma de compensar algumas despesas inerentes à gravação do programa", explica ao nosso jornal.

"A motivação para a participação das famílias no programa 'SuperNanny' tem como base a obtenção de apoio para solucionarem alguns problemas comportamentais dos menores, sendo sempre o objetivo final, através de várias técnicas motivacionais encontrar a melhor solução para cada caso", clarificou.

Estreado no passado domingo e com um rol de críticas vindas de diferentes frentes, como a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, a Ordem dos Psicólogos, o Instituto de Apoio à Criança e a UNICEF Portugal, o programa "SuperNanny" vai "manter-se na grelha da SIC", adiantou fonte oficial do canal ao JN. "Até este momento não estamos sequer a ponderar retirá-lo da antena", assegura.