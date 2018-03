Programa de Fátima Lopes vai combater "Alta definição"

Dúlio Silva Hoje às 14:22 Facebook

Líder há vários anos, Daniel Oliveira vai ter, a partir do próximo mês, uma nova concorrente do lado da TVI. Fátima Lopes foi a apresentadora destacada pela estação para conduzir um programa de entrevistas.

"No âmbito das comemorações do 25.º aniversário", anuncia a TVI, o canal de Queluz de Baixo vai homenagear as suas maiores estrelas "através de uma série de entrevistas exclusivas conduzidas por Fátima Lopes".

O programa chamar-se-á "Conta-me como és" e vai ser exibido aos sábados à tarde na TVI. Esta é, portanto, o novo trunfo da estação dirigida por Bruno Santos para alavancar as audiências deste horário, preenchido recentemente com "A Casamenteira", de Teresa Guilherme.

As gravações vão decorrer entre 2 de abril e 3 de maio e já há convidados confirmados. Alexandra Lencastre, Ana Sofia Martins, Cristina Reyna, Diogo Infante, Eunice Muñoz, Fernanda Serrano, José Alberto Carvalho, Judite Sousa, Lourenço Ortigão, Paulo Pires, Pedro Barroso, Pedro Pinto e Pedro Teixeira são alguns dos nomes que Fátima Lopes vai receber no seu novo programa.

A estreia de "Conta-me como és" está prevista para 28 de abril, na TVI. O programa será reposto aos sábados e domingos à noite, na TVI24 e na TVI Ficção, respetivamente.