Programa de humor com César Mourão ganha versão em Espanha

Dúlio Silva Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

O programa de humor "D'Improviso", original português produzido pela Shine Iberia para a SIC, vai ser adaptado em Espanha. A estreia, no canal de televisão Antena 3, está marcada para breve.

"Improvisando", nome que o formato luso recebeu no país vizinho, vai ser apresentado pelo ator Arturo Valls e contará com a participação dos comediantes Silvia Abril, Carlos Latre, Anabel Alonso e José Corbacho.

No programa, os convidados de diferentes quadrantes do meio artístico são desafiados em várias situações de improviso. A única regra é não haver regras, com o público presente em estúdio a decidir muitas vezes o decurso dos acontecimentos.

Por cá, "D'Improviso" foi feito à medida do humorista César Mourão, que conduziu as duas temporadas do programa, exibidas pela SIC aos domingos à noite entre novembro de 2017 e março deste ano.

Apenas a emissão de estreia foi líder de audiências, com mais de um milhão e 200 mil espectadores, derrotando o "cooking show" "Masterchef Junior", da TVI, que agarrou o primeiro lugar da segunda semana em diante.