Programa de improviso com César Mourão é a nova aposta da SIC

César Mourão vai continuar a ser um trunfo da SIC para os programas de grande entretenimento do canal. Depois de "Vale Tudo", que ainda está no ar, o humorista vai dar a cara pelo programa "D'IMPROVISO".

Tal como o nome sugere, a nova aposta da estação de Carnaxide vai viver do improviso e da criatividade de César Mourão e dos convidados que marcarão presença no programa, que "promete surpreender os telespectadores", anuncia a SIC em comunicado.

As gravações de "D'IMPROVISO" vão decorrer nas próximas semanas. A produção está a cargo da Shine Iberia, responsável por formatos de televisão como "The Voice Portugal" (RTP1), "Masterchef Celebridades" (TVI) e "Vale Tudo" (SIC).

É neste último programa que César Mourão pode ser visto atualmente. Conduzido por João Manzarra, "Vale Tudo" regressou este mês à antena do canal de Carnaxide para a sua terceira temporada. Tal como havia acontecido na anterior edição, Rui Unas e César Mourão voltam a capitanear as duas equipas, que contam com Cecília Henriques, Dânia Neto, Cleia Almeida e Salvador Martinha no elenco residente.