Protagonista de "Anatomia de Grey" vai produzir drama jurídico

A estrela de "Anatomia de Grey" Ellen Pompeo vai juntar-se ao canal ABC e adaptar o formato colombiano "La Ley del Corazon" para um drama jurídico que irá chamar-se "Big Law".

Segundo uma notícia avançada pelo The Hollywood Reporter, o projeto, que irá contar com coprodução e argumento de David Marshall Grant ("Code Black" e "Irmãos e Irmãs"), é descrito como um olhar moderno sobre o quotidiano numa grande empresa de advogados, em Los Angeles, e o que têm de fazer para conseguir sobreviver e prosperar numa nossa sociedade obcecada pelo trabalho.

Uma reflexão sobre as linhas cada vez mais ténues entre a vida profissional e pessoal dos advogados e a ambiguidade moral que se torna cada vez mais um requisito obrigatório neste trabalho.

Ellen Pompeo conta já com uma longa relação com a ABC Studios, que produz "Anatomia de Grey", e tem mantido uma carreira ativa como produtora, devido ao seu acordo com a empresa proprietária da Disney.

A atriz e produtora vendeu já vários guiões para estações de televisão generalistas e para canais da cabo, além de protagonizar o conhecido drama hospital de Shonda Rhimes, que se encontra atualmente na 14.ª temporada.