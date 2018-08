Protagonista de "Arma Mortifera" foi despedido e já tem substituto

João Manuel Farinha 16 Maio 2018 às 12:18 Facebook

Clayne Crawford, um dos protagonistas da série "Arma Mortifera", foi despedido e não vai integrar o elenco da terceira temporada. O ator vai ser substituído por Sean William Scott, o Stifler de "American Pie".

O afastamento de Clayne Crawford, o detetive Martin Riggs de "Arma Mortifera", começou a ser noticiado na semana passada e desmentido pelo próprio. Já esta semana, o ator confirmou o seu afastamento e a FOX anunciou que Sean William John foi o escolhido para o substituir.

Mais conhecido pelo papel Steve Stifler nos filmes "American Pie", Sean William Scott é a grande novidade da terceira temporada da série e, de acordo com a FOX, vai interpretar uma personagem nova.

Quanto a Clayne Crawford, que na semana passada negou ter sido afastado, deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais e desejou boa sorte aos colegas que continuam na série. "Ao meu elenco e à minha equipa - parabéns pela terceira temporada! Aos fãs - obrigado pelo vosso carinho e apoio. O Riggs foi um papel de sonho e a experiência vai viver comigo para sempre. Estou de coração cheio. Boa sorte para a próxima temporada."

O despedimento do ator, de 40 anos, surge na sequência de comportamentos impróprios durante as gravações, relacionados com as condições de trabalho do elenco. Crawford pediu desculpas publicamente e chegou a ser aconselhado pelos produtores a fazer terapia.

"Arma Mortifera" é um remake do popular filme de ação com o mesmo nome, que Mel Gibson e Danny Glover protagonizaram nos anos 1980. Nos Estados Unidos a série é transmitida pela FOX e em Portugal pelo AXN.