Protagonista de "Stranger Things" quer Leonardo DiCaprio na série

A atriz Millie Bobby Brown quer Leonardo DiCaprio no elenco de "Stranger Things". A protagonista da série original da Netflix confessou que gostava que o ator norte-americano interpretasse o irmão da sua personagem.

Olhando para a quantidade de atores reconhecidos pelos seus trabalhos em cinema que estão a enveredar por produtos de ficção televisivos, o desejo de Millie Bobby Brown pode torna-se real: A jovem atriz de "Stranger Things" gostava que Leonardo DiCaprio interpretasse o irmão de Eleven, a sua personagem na série.

Para poupar trabalho aos criadores, os irmãos Matt e Ross Duffer, a protagonista da trama original da Netflix já adiantou serviço. "Até já criei uma história. Leo, se você quiser participar, aqui está o contrato", brincou, em entrevista à agência de notícias AP.

Não se sabe se o desafio vai surtir qualquer efeito. Para já, na terceira temporada de "Stranger Things", com estreia prevista para 2019, estão garantidas as presenças de Cary Elwes e Jake Busey. A filha de Uma Thurman e Ethan Hawke, Maya Thurman-Hawke, também faz parte do elenco dos novos episódios.