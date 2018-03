Público convidado a participar no teledisco de "O Jardim"

Dúlio Silva Hoje às 15:02 Facebook

Isaura e Cláudia Pascoal, a autora e a intérprete do tema que vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, lançaram um apelo aos portugueses, incentivando-os a participar no teledisco de "O Jardim".

"As filmagens vão realizar-se em Lisboa, no fim de semana de 7 e 8 de abril", anunciaram, esta segunda-feira, Isaura e Cláudia Pascoal, que este ano "jogam" em casa, já que o concurso de música europeu é organizado, pela primeira vez, no nosso país.

Em questão está um convite dirigido a "todos os que quiserem participar" no teledisco oficial da canção vencedora do Festival RTP da Canção de 2018 e que, por isso, será o hino de Portugal na Eurovisão.

As inscrições devem ser feitas via correio eletrónico, para o endereço videodojardim@gmail.com, ficando sujeitas a avaliação. No e-mail, e para além de "nome, cidade, idade, contacto telefónico e uma fotografia recente", a compositora e a intérprete de "O Jardim" pedem ainda que seja anexado um vídeo de um minuto com os motivos que levam à participação neste passatempo.

Um mês depois das filmagens do teledisco, chega a altura de a dupla assumir o papel de concorrente no Eurofestival. As semifinais estão marcadas para 8 e 10 de maio e a final para 12. O evento vai ter lugar no Parque das Nações, em Lisboa.