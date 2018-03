Realizador de "True Detective" abandona série ao segundo episódio

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Jeremy Saulnier abandonou a realização da terceira temporada de "True Detective" com apenas dois episódios gravados. Conflitos de agenda estão a ser apontados como a razão mais provável.

Depois de as duas primeiras temporadas serem emitidas em 2014 e 2015, respetivamente, a HBO prepara-se para estrear ainda este ano o terceiro conjunto de capítulos de "True Detective", com Matthew McConaughey, Colin Farrell, Woody Harrelson e Rachel McAdams no elenco de atores. Mas as gravações, que começaram em fevereiro, sofreram um revês.

Jeremy Saulnier, que assinava a realização ao lado do criador da trama, Nic Pizzolatt, abandonou o projeto. De acordo com um porta-voz do canal norte-americano, a sua saída é justificada por conflitos de agenda.

Em seu lugar estará Daniel Sackheim, cujo currículo inclui a realização de alguns episódios de sucessos como "A Guerra dos Tronos", "The Walking Dead", "Fear the Walking Dead" ou "Nikita".

Por cá, "True Detective" foi emitido no TV Séries.