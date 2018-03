Ana Filipe Silveira Hoje às 15:59 Facebook

Twitter

Um dos intérpretes que, esta noite, vai subir ao palco do Pavilhão Multiusos de Guimarães representará Portugal, em maio, no Festival Eurovisão da Canção. As baladas predominam na final do certame da RTP.

Dos 26 que estiveram a concurso, só 14 pisam o palco, esta noite, que o operador público montou na cidade-berço. Com uma desistência pelo meio e alguns contratempos nas duas semifinais, a RTP prepara "um grande, grande espetáculo", prometido por Filomena Cautela, que o conduzirá com Pedro Fernandes.

Da primeira gala do Festival RTP da Canção, foram apurados para a final:

Peu Madureira, com "Só por ela"

Janeiro, com "(sem título)"

Catarina Miranda, com "Para sorrir eu não preciso de nada"

Anabela, com "Pra te dar abrigo"

Joana Barra Vaz, com "Anda estragar-me os planos"

Joana Espadinha, com "Zero a zero"

Rui David, com "Sem medo"

Da segunda semifinal, e com a desistência de Diogo Piçarra, que nessa noite foi o favorito do júri, presidido por Júlio Isidro, e do público, através do televoto, concorrem por um lugar na Eurovisão:

Cláudia Pascoal, com "O jardim"

Maria Inês Paris, com "Bandeira azul"

Minnie & Rhayra, com "Patati patata"

Lili, com "O voo das cegonhas"

David Pessoa, com "Amor veloz"

Peter Serrado, com "Sunset"

Susana Travassos, com "Mensageira"

A grande final do Festival RTP da Canção tem início previsto para as 21.00, na RTP1, RTP Play e RTP Internacional.

Escolhido o representante do nosso país no certame musical europeu, resta aguardar pelo mês de maio. Nos dias 8 e 10, decorrem as duas semifinais do Eurofestival e, no dia 12, a final. O evento, que marca a estreia de Portugal na sua organização, vai realizar-se no Parque das Nações, em Lisboa.