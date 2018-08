Regresso de "A Guerra dos Tronos" pode ser adiado "alguns meses"

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:53 Facebook

A última temporada de "A Guerra dos Tronos" pode chegar aos ecrãs apenas em o final de maio ou junho de 2019, e não em abril, como vem sendo avançado pela imprensa norte-americana.

O objetivo passa por tornar aquela que será a derradeira temporada da história épica elegível para os prémios Emmy de 2020 - que contemplarão apenas as séries emitidas a partir da segunda metade de maio de 2019.

A notícia está a ser avançada pelo Comic Book e baseia-se comentário do supervisor de efeitos visuais, Joe Bauer, em entrevista ao "The Huffington Post". "Dentro de dois anos, estaremos elegíveis com a oitava temporada para os Emmy", disse.

Ao levar a última temporada a nomeações, "Game of Thrones" habilita-se a encerrar o seu capítulo com chave de ouro. Recorde-se que, entre várias distinções, a série de David Benioff e D. B. Weiss, adaptada da saga literária da autoria de George R. R. Martin, já levou para casa 244 prémios entre 686 indicações.