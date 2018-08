Ana Filipe Silveira 27 Maio 2018 às 14:41 Facebook

Drew Barrymore já tinha dito que Steven Spielberg "jamais fará" um remake de um dos seus primeiros sucessos cinematográficos. Agora, foi a vez de o protagonista afirmar que a história só será novamente filmada quando "morrer todo o elenco" da realização original.

"E.T. - O Extraterrestre" está entre os maiores sucessos de sempre do cinema. O filme, realizado por Steven Spielberg em 1982, manteve-se como o que conseguiu melhor bilheteira da história da Sétima Arte até ao lançamento de "Jurassic Park" (também de Spielberg), em 1993.

Passadas três décadas e meia da sua estreia, ainda há quem pense num "remake" da história de amizade entre um rapaz e um extraterrestre. Uma hipótese que Steven Spielberg nunca terá colocado em cima da mesa e que os atores que a viveram dizem ser irrealista. Pelo menos, para já.

"Penso que Spielberg não tem intenções de voltar a trabalhar no 'E.T.' e também não vai deixar outra pessoa fazê-lo", disse Henry Thomas, que protagonizou o filme com 11 anos. Em entrevista à "Closer Weekly", referiu acreditar que isso acontece porque "ninguém quer retirar importância ao original". "Acho que assim que morrer todo o elenco, vão voltar a filmá-lo".

Veja de seguida a audição de Thomas:

Já Drew Barrymore, de 43 anos e à época com sete anos, tinha afirmado que "Spielberg jamais fará" um novo "E.T.". "Foi ele que me disse que não vamos mexer no filme porque 'ele é perfeito como está'", explicou a intérprete.

"E.T. - O Extraterrestre" estreou-se no Festival de Cinema de Cannes a 26 de maio de 1982 e chegou às grandes salas norte-americanas a 11 de junho desse mesmo ano.