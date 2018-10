Ricardo Araújo Pereira volta à televisão em 2019

Carolina Morais Hoje às 10:54 Facebook

Ricardo Araújo Pereira vai analisar a atualidade num novo espaço de humor inserido no "Jornal das 8" da TVI, a partir do início do próximo ano. E terá uma equipa ao seu lado.

Quatro anos depois de "Isso é Tudo Muito Bonito, Mas" - e cinco anos depois de "Melhor do que Falecer" - Ricardo Araújo Pereira voltará a ter um espaço no "Jornal das 8", da TVI. A partir do início do próximo ano, podemos contar com o humorista para nos oferecer "outra forma de olhar para a atualidade".

"O Ricardo vai ser vários 'Ricardos', várias pessoas num só, vai desdobrar-se", sugere Sérgio Figueiredo, diretor de informação do canal de Queluz de Baixo. Mas não estará sozinho neste novo desafio. "Ele está também a constituir uma equipa, porque não vai fazer o programa sozinho", revelou o responsável.

Podemos esperar que algum dos membros do extinto "Gato Fedorento" se junte a ele? "Isso agora ele é que sabe. Temos um caminho que ainda estamos a fazer juntos, mas ele é que está a organizar a excursão", respondeu apenas Sérgio Figueiredo.